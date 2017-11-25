Pakistan'da yine intihar saldırısı: 1'i çocuk 4 kişi öldü

Pakistan'ın Ketta kentinde düzenlenen intihar saldırısında, biri çocuk 4 kişi öldü.

Yerel yetkililer, bir polis aracını hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğünü, 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Tedavi altına alınan yaralılardan bazlarının durumlarının ağır olduğu belirtildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Pakistan'da son dönemde üst düzey emniyet yetkililerine yönelik saldırıların artması dikkati çekiyor. Dün de Peşaver'de polis müfettişi Muhammed Eşref Nur'u taşıyan araca intihar saldırısı düzenlenmiş, saldırıda Nur ve bir koruması ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı. AA

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