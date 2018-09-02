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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Pakistan'dan ABD'ye tepki: 'Paramızı geri ödeyin'

02 Eylül 2018, Pazar 21:40
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD'nin ödemekten vazgeçtiği 300 milyon dolarlık savunma fonuna ilişkin "Washington'ın vermekten vazgeçtiği parayı kendi kaynaklarımızdan harcadık. Şimdi ABD, bu parayı Koalisyon Destek Fonu'ndan geri ödemeli." dedi.

ABD, Pakistan'a yapacağı yardımı da iptal etti

Kureşi, başkent İslamabad'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD'nin vermekten vazgeçtiği paranın bir yardım parası değil, terörle mücadele nedeniyle koalisyonda yer alan ülkelere ayrılan fondan gelecek para olduğunu belirten Kureşi, konuyu 5 Eylül'de Pakistan'a gelecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceğini kaydetti.

Terörle mücadelenin ortaklaşa yürütülmesi gerektiğini ve Pakistan'ın üzerine düşenleri fazlasıyla yaptığını ifade eden Kureşi, "Pakistan terörle mücadele ederken birçok kurban verdi, çok paralar harcadı. Washington'ın vermekten vazgeçtiği parayı biz kendi kaynaklarımızdan harcadık. Şimdi ABD bu parayı Koalisyon Destek Fonu'ndan geri ödemeli." diye konuştu.

Pentagon, Pakistan'ın terörle mücadelede yeterince başarı göstermediği ve bazı terör gruplarına güvenli liman olduğu gerekçesiyle ödemeyi durdurma kararı almıştı.

Söz konusu ödemenin iptali kararının, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ABD ile yapılan ve Pakistan'ın aleyhine olan anlaşmaları iptal etme açıklamasının ardından gelmesi ise dikkati çekiyor.

Başbakan Han, geçen cuma yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin adil olmayan isteklerinin artık kabul edilmeyeceğini ve önceki hükümetler tarafından Pakistan'ın aleyhine yapılan anlaşmaların iptal edileceğini söylemişti. Han, hangi anlaşmaların iptal edileceğini ise belirtmemişti.

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

Pakistan haziran ayında da "Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF)" tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmıştı.

FATF'nin 37 üyesinden sadece Türkiye ve Çin bu karara ret oyu vermişti.

AA

Etiketler: pakistan, abd
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  • Toygar

    3.9.2018 16:58:09

    ABD sadece kendi ayağına değil, koluna, bacağına ve hatta kafasına sıkıyor. Kader işte. Kendi elleriyle kendi sonlarını getiriyorlar. Diplomasi ve siyasetten anlamayanların hakim olduğu bu devirde, çatışmalar alenen gün yüzüne çıktıkça, kör gözlere ışık oluyor. İnşaallah inananlar da (Hristiyanlar da dahil) intibaha gelir de bu badireyi de olabildiğince az kayıp ve ziyanla atlatırız. Değilse bu ferasetle kıyamete selam durun ey dünyaperest müslümanlar!.. Yakıyorsunuz her yeri!

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