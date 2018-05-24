Papa Franciscus: İslamiyet'in terörizmle bir tutulması yalan ve saçmalık

Papa Franciscus, bazı çevreler tarafından İslam ve terörizmin yan yana getirilmesi çabasına ilişkin, "İslamiyet ve terörizmin aynı kefeye konması mı? Bazı kişiler böyle söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu bir yalan ve saçmalık." dedi.

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