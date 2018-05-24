Papa Franciscus: İslamiyet'in terörizmle bir tutulması yalan ve saçmalık

Papa Franciscus, bazı çevreler tarafından İslam ve terörizmin yan yana getirilmesi çabasına ilişkin, "İslamiyet ve terörizmin aynı kefeye konması mı? Bazı kişiler böyle söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu bir yalan ve saçmalık." dedi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, "L'Eco di Bergamo" adlı yerel gazeteye verdiği röportajda, dinlerin "bir araya gelme kültürünün teşvik edilmesi" konusunda çok önemli rolü bulunduğunu vurguladı.
İslamiyet ve terörizmin yan yana getirilmesi çabasına değinen Papa Franciscus, "İslamiyet ve terörizmin aynı kefeye konması mı? Bazı kişiler böyle söylemlerde bulunuyor olabilir ama bu bir yalan ve saçmalık." ifadelerini kullandı.
Papa Franciscus, kiliselerde bile "birlik değil de kurum" mantığı söz konusu olduğunda "güç için savaş stratejilerinin kullanılabildiği" uyarısında bulundu.
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AA