Paris’in merkezi yayalaştırılacak

Fransa’nın başşehri Paris’te şehir merkezinin bazı kısımlarının araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılacağı bildirildi.

Kamu yayıncısı France Info’da yer alan habere göre, Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris’in tarihî bölgelerini oluşturan ilk 4 kısmının araç trafiğine kapatılması çalışmalarına başlandığını söyledi. 20 belediye sınırına ayrılan Paris’in en merkezi bölümlerini kapsayacak yayalaştırma projesiyle Notre Dame Katedrali, Pompidou Merkezi, Marais ve Halles gibi yapı ve bölgelerin trafiğe kapatılacağı aktarıldı. Söz konusu projenin geniş istişareler sonrası hayata geçirileceği belirtilirken, yayalaştırma çalışmalarına ilişkin hazırlıkların gelecek haftalarda belediye meclisinde gündeme geleceği ifade edildi. Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında gösterilen Paris, 12 milyonun üzerinde nüfusunun yanı sıra yılda 35 milyona yakın turist tarafından ziyaret ediliyor. AA

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