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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

'PKK/PYD'ye silah desteği' hakkında ABD yönetiminden açıklama

28 Kasım 2017, Salı 12:12
ABD yönetimi, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye yaptığı doğrudan silah yardımını Rakka geri alındığı için sona erdirmeyi değerlendirdiğini ancak örgütle iş birliğine devam edeceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinde gündeme gelen "ABD'nin PKK/YPG'ye silah desteğinin kesilmesi" konusunda açıklamalarda bulunuldu.

PKK/YPG'ye verilen destek "yeniden değerlendiriliyor"

ABD'nin PKK/PYD'ye silah desteğinin kesilmesine ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Ortadoğu Masası sözcülerinden Eric Pahon, örgüte başta Rakka olmak üzere sadece operasyon bazlı silah desteği verildiğini savundu.

Örgüte verilen desteğin "değerlendirildiğini" kaydeden Pahon, "Türkiye'ye her zaman, Kürt unsurları dahil SDG'ye (PKK/PYD) sınırlı, göreve özel ve askeri hedefleri yerine getirmek üzere silah verdiğimiz konusunda açık olduk. Bu politikamızla tutarlı olacak şekilde de DEAŞ'ı yenmek ve geri dönmesini engellemek üzere yapılan istikrar çabaları için Kürt ortaklarımıza (PKK/YPG) verdiğimiz askeri desteğe yönelik yapılması gereken ayarlamaları yeniden değerlendiriyoruz." dedi.

Pahon, bölgede istikrarın sağlanması ve DEAŞ'ın bir daha ortaya çıkmaması noktasında, SDG ismini kullanan PKK/PYD ile iş birliğine devam edeceklerini bildirdi.

DEAŞ'a karşı mücadele, Türkiye'ye destek

Günlük basın brifinginde bu konuya değinen Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning de "ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği desteğin, DEAŞ'ın yenilmesi ve örgütün geri gelmemesi için istikrar çabalarının gereksinimlerine göre bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu" ifade etti.

Manning, "DEAŞ'ı hedef almaya devam edeceğimizi ve PKK tehditlerine karşı desteklemek dahil NATO müttefikimiz Türkiye'yi korumaya bağlılığımızı açık bir şekilde ifade ettik." açıklamasını yaptı.

Söz konusu değerlendirmenin yeni bir durum olup olmadığı sorusu üzerine Manning, Pentagon'un, verdiği desteği sürekli değerlendirdiğini anlattı. Bir gazetecinin, "Bunu daha açık bir İngilizce ile ifade eder misiniz? 'Değerlendirme yapıyoruz' derken ne demek istiyorsunuz?" sorusuna ise Manning, "Kürt müttefiklerimize verdiğimiz askeri destek konusunda yapılması gereken ayarlamaları etraflıca inceliyoruz." yanıtını verdi.

"Ayarlamalar"dan kasıt belli değil

Albay Manning, açıklamalardaki "bekleyen ayarlamalar"dan kastın ne olduğuna yönelik bir soruya cevaben, "Eski anlaşmalarımızla tutarlı bir şekilde destek verdiğimizden emin olmak için olması gereken şeylere bakıyoruz. Bunlar (anlaşmalar) askeri amaçlarımızı gerçekleştirmek üzere görev bazlı verilen askeri destek ve müttefiklerimizi desteklemeye yönelikti. Amacımız DEAŞ'ı hedef almak ve NATO müttefikimizi korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan PKK/YPG açıklaması

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın brifinginde, ABD'nin PKK/YPG'ye yaptığı doğrudan silah yardımını Rakka geri alındığı için sona erdirmeyi değerlendirdiğini belirtti.

Sanders, şu ifadeleri kullandı:

"DEAŞ'a karşı mücadeleyi kazanmaya başladığımız noktada, planımız her zaman belli gruplara sağladığımız desteği azaltmaktı. Şu anda fiziksel anlamda halifeliğin kendisini (Rakka'da) eziyoruz, dolayısıyla belli bazı gruplara askeri destek vermeyi durdurma noktasındayız. Ancak bu, bu gruplara tüm askeri desteği keseceğimiz anlamına gelmiyor. Tüm amaç, DEAŞ'ı yenmekti. Cephede (DEAŞ'a karşı) ciddi mesafe katettik ve ilerleme kaydedildiği zaman plan hep buydu ve bu plan değişmedi."

Trump'ın mayıs ayında Rakka operasyonu için PKK/PYD'ye doğrudan silah vermek üzere Pentagon'u yetkilendirmesi Washington ile Ankara arasındaki ipleri germişti. Pentagon verilen silahların Rakka operasyonu için gerekli olduğu ve bu operasyon kapsamında PKK/PYD'ye sağlanan desteğin "işlemsel ve taktiksel" bir adım olduğunu ifade etmişti.

AA

Etiketler: türkiye, abd, pyd, pkk
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