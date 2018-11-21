"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Pulitzer ödüllü yazar Friedman: Trump prensin cinayetten sıyrılmasına izin verdi

21 Kasım 2018, Çarşamba 22:36
ABD Başkanı Donald Trump'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamasında Suudi Arabistan yönetiminin yanında durmaya devam edeceğinin sinyalini vermesine yönelik tepkiler sürüyor.

Trump: Veliaht Prens olay hakkında önceden bilgi sahibi olmuş olabilir

Pulitzer ödüllü yazar Thomas Friedman, New York Times (NYT) gazetesindeki köşesinde, "Trump'tan Kara Cuma indirimi: petrol, silahlar ve ahlaki değerler" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gelen bir suikast timi tarafından öldürülerek, cesedinin parçalandığını vurgulayan Friedman, "Noel, Suudi Arabistan Veliaht Prensi için bu yıl erkenden ve Kaşıkçı cinayetindeki rolü nedeniyle 'hapishaneden kurtul' şeklinde geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Trump prensin cinayetten sıyrılmasına izin verdi"

Friedman, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetini "serseri bir operasyon" olarak nitelendirdiğini anımsatarak, "Suudi Arabistan tarihinde, ülke liderlerinin en yakın danışmanları ve korumaları tarafından yapılan böyle bir serseri operasyon yoktur. Bu mutlak bir monarşi." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Muhammed bin Selman'a baskı yapabileceğini belirten Friedman, "Bunun yerine Trump, gelecekte 450 milyar dolarlık silah satışı sözünü aldığı Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden paçayı sıyırmasına izin verdi." görüşünü paylaştı.

Friedman, yazısında, "Ortadoğu'da bu kadar çok kötü eyleme fon sağlayan bizim petrol bağımlılığımız. En alçak cinayette bile başka yollar aramamıza neden olan petrol bağımlılığımız. Silah satışı için adaleti bir kenara bırakmamızın doğru olduğunu düşündüren petrol bağımlılığımız." ifadelerini kullandı.

"Suudi Arabistan'ı affederek diktatörlere yol gösteriyor"

NYT'de Mark Mazzetti ve Ben Hubbard imzasıyla, "Trump, Suudi Arabistan'ı affederek, diktatörlere yol gösteriyor" başlıklı analiz yazısı yayımlandı.

Analizde, Trump'ın ittifaklarını ticari bir mesele gibi gördüğü vurgulanarak, "Salı günkü mesaj, yabancı liderler için bir kılavuz haline gelebilir. Bu kılavuzla, yabancı liderlerin, Amerikan başkanı gözündeki yerlerini nasıl yükseltebilecekleri, ayrıca ABD'yi sinirlendirmeden, kendi ülkelerindeki muhalifleri bastırmak için ne kadar ileri gidebileceklerini gösterebilir." görüşüne yer verildi.

"Suudi yetkililerin bile önüne geçti"

ABD yönetiminin mevcut Ortadoğu politikasını, "İsrail'i koruma, terörle mücadele ve İran'ı geri püskürtme" üzerine kurduğuna işaret edilen analizde, şunlar kaydedildi:

"Trump, dün yaptığı açıklamanın belirli kısımlarında, Suudi Arabistan ile ilişkileri ve Kaşıkçı cinayetini açıklarken, Suudi yetkililerin bile önüne geçti. Trump, Suudi Arabistan'ı İsrail'in çıkarlarına hizmet ettiği için övmüş olsa da Suudi Arabistan'ın İsrail ile resmi bir ilişkisi yok. Ayrıca Trump, Suudilerin Cemal Kaşıkçı'yı 'devlet düşmanı' ve 'Müslüman Kardeşler üyesi' olarak tanımladığını belirtti ancak Suudiler toplum önünde böyle bir suçlamada hiç bulunmadı. Veliaht Prens'in kardeşi ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olan Prens Halid bin Selman bile Kaşıkçı'yı 'dost' olarak tanımlamıştı."

Analizde, Trump'ın söz konusu açıklamasının ABD Kongresi üyelerinden de tepki topladığı belirtildi.

Trump'ın Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, Amerikan istihbaratının Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgileri değerlendirmeye devam ettiğine işaret ederek, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (cinayetle ilgili) bilgi sahibi olabileceğini" ifade etmişti.

Trump'ın söz konusu açıklamada "ABD Suudi Arabistan’la sarsılmaz partnerliğini devam ettirmek istiyor." mesajı vermesi ise ABD'de tepki çekti.

AA

Etiketler: Trump, Kaşıkçı, Suudi
Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor

    AB ile kritik zirve

    Türkiye, mayınlı arazide ilk 10’da

    Yemen için herkes seferber olmalı

    Suud Trump’ı satın aldı

    ABD Savunma Bakanı Mattis: Tehdit gördüğümüzde Türkleri uyarmak istiyoruz

    'Türkiye, Avrupa'da güvenlik ve savunma konusunda önemli bir aktör'

    İngiltere'nin Filistin'i tanınması için yasa tasarısı

    "Trump dünyayı daha da tehlikeli bir yer haline getiriyor"

    Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi'ne suç duyurusu

    Ömer Çelik: Cumartesi günü 40'a yakın adaylarımızı ilan edeceğiz

    CHP Genel Başkan Yardımcısı: Saadet Partisi'nden randevu talep edeceğiz

    Koray Aydın'dan ittifak açıklaması: Temel ilkeler konusunda mutabakat sağladık

    Sıra KHK’lı öğretmenlerde

    Soğan fiyatları 'düşüş eğilimi'ne girdi mi?

    Erdoğan - Bahçeli görüşmesi 55 dakika sürdü

    4. Kolordu ve 28. Mekanize Tugayı 15 Temmuz davasında karar belli oldu

    'Liyakat sorunu olduğu sürece yurt dışına göçler devam edecek'

    Dünya seyrediyor, İsrail yıkımı devam ediyor: Filistinlilere ait 14 dükkan daha enkaza dönüştü!

    'Kalkınmamız sanayinin dijital dönüşümü ile gerçekleşecek'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk çok fazla zorlanırsa...
    Genel

    Yargı sistemi hâlâ hata veriyor
    Genel

    AB ile kritik zirve
    Genel

    Kanserden vefat eden bir kadının tavsiyeleri
    Mikail YAPRAK

    Bu gazete tam da o gazetedir
    Cevher İLHAN

    “100 günlük eylem plânı”nın akıbeti
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah “Kün” der, olur ne demektir?
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Lâhika mektuplarında Malatya Hadisesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.