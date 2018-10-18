"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Putin: İran'ı Suriye'den çıkarmak bizim işimiz değil

18 Ekim 2018, Perşembe 23:30
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın İran'ı birliklerini Suriye'den geri çekmesi konusunda ikna etmeyeceğini belirtti ve bu konuda sürekli çağrı yapan batılı ülkelerin de Suriye'nin içişleri karışmayacağı konusunda garanti vermesi gerektiğini söyledi.

Putin, Soçi'de düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada Suriye hakkında açıklamalarda bulundu.

Putin, "İran birliklerinin Suriye'den geri çekilmesi, Rusya'nın kararına kalmış bir durum değil, bu konuda çağrı yapan ülkeler de Suriye'nin meselelerine müdahale etmeyecekleri konusunda garanti vermeli." dedi.

ABD ve İsrail bastırıyor

Moskova'nın Tahran'ı askeri varlığını Suriye'de sonlandırma konusunda zorlayamayacağını kaydeden Putin, bu konuda kararı İran ve Suriye'nin birlikte vereceğini söyledi.

Putin, bununla birlikte, bu konunun İran, Suriye, ABD ve Rusya arasında gerçekleşecek diyalogla tartışılabileceğini ifade etti.

ABD ve İsrail, uzun zamandır İran birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda Rusya'nın baskı yapmasını istiyor.

Putin'in özel Ortadoğu temsilcisi Mikhail Bogdanov, geçen hafta İsrail'in İran'ın Suriye'den çıkartılması önerisine karşı çıkmış ve "Bunu söylemek İsrail'in haddi değil, Suriye egemen bir devlet ve buna kendi karar verir. Orada egemen bir ülke ve meşru bir hükümet var. Suriye, Rusya, İran ve İsrail de içinde olmak üzere kiminle işbirliği yapacağına kendisi karar verir." demişti.

İsrail, İran'a ait milislere zaman zaman Suriye topraklarında hava saldırıları düzenliyor. Suriye, bu ay başı İsrail hava saldırısı sırasında yanlışlıkla bir Rus savaşa uçağı düşürmüştü.

Euronews Türkçe

Etiketler: Rusya, Suriye, İran, ABD, İsrail
Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

    Medya manipüle ediliyor

    Putin: İran'ı Suriye'den çıkarmak bizim işimiz değil

    Koalisyon güçleri Suriye'de sivilleri vurdu

    BM'den kritik Gazze uyarısı

    NATO komutanının bulunduğu toplantıya Taliban saldırısı

    Yunanistan'a Akdeniz'de 'gerilimi tırmandırma' uyarısı

    Filistin, İsrail işgalini UCM'ye taşıdı

    Uysal: Çok derinden işleyen bir iktisadi kriz var

    Hindistan'dan Arakanlı Müslümanları endişelendiren adım

    'Savunmasız birini kendi konsolosluğunda öldürmek barbarlıktır'

    Güney Sudan'da insanlık krizi

    ABD, Filistin ve İsrail konsolosluklarını tek çatı altında birleştirecek

    Danıştay, 'Öğrenci And'ını kaldıran yönetmeliği iptal etti

    ABD Hazine Bakanı Riyad'daki konferansa katılmayacak

    Putin'den ABD'ye üstü kapalı mesaj

    Anne ve babalara uyarılar: Ceza olarak kitap okutmayın...

    Türkiye sorgulamak istemedi

    Kavala 1 yıldır iddianame bekliyor

    AB zirvesinde göç ve iç güvenlik meseleleri görüşüldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Medya manipüle ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mevlide yine keyfî engel
    Ali FERŞADOĞLU

    Evli olanlar daha mutlu
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk sistemindeki sıkıntı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara - 2
    Genel

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor
    Cevher İLHAN

    “Tefrika projeleri”ne karşı stratejik işbirliği
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bizim üzerimizdeki başlıca hakları
    İbrahim ERSOYLU

    Evleri dershane yapmak
    Genel

    “Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.