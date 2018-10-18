Putin: İran'ı Suriye'den çıkarmak bizim işimiz değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın İran'ı birliklerini Suriye'den geri çekmesi konusunda ikna etmeyeceğini belirtti ve bu konuda sürekli çağrı yapan batılı ülkelerin de Suriye'nin içişleri karışmayacağı konusunda garanti vermesi gerektiğini söyledi.

Putin, Soçi'de düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada Suriye hakkında açıklamalarda bulundu. Putin, "İran birliklerinin Suriye'den geri çekilmesi, Rusya'nın kararına kalmış bir durum değil, bu konuda çağrı yapan ülkeler de Suriye'nin meselelerine müdahale etmeyecekleri konusunda garanti vermeli." dedi. ABD ve İsrail bastırıyor Moskova'nın Tahran'ı askeri varlığını Suriye'de sonlandırma konusunda zorlayamayacağını kaydeden Putin, bu konuda kararı İran ve Suriye'nin birlikte vereceğini söyledi. Putin, bununla birlikte, bu konunun İran, Suriye, ABD ve Rusya arasında gerçekleşecek diyalogla tartışılabileceğini ifade etti. ABD ve İsrail, uzun zamandır İran birliklerinin Suriye'den çekilmesi konusunda Rusya'nın baskı yapmasını istiyor. Putin'in özel Ortadoğu temsilcisi Mikhail Bogdanov, geçen hafta İsrail'in İran'ın Suriye'den çıkartılması önerisine karşı çıkmış ve "Bunu söylemek İsrail'in haddi değil, Suriye egemen bir devlet ve buna kendi karar verir. Orada egemen bir ülke ve meşru bir hükümet var. Suriye, Rusya, İran ve İsrail de içinde olmak üzere kiminle işbirliği yapacağına kendisi karar verir." demişti. İsrail, İran'a ait milislere zaman zaman Suriye topraklarında hava saldırıları düzenliyor. Suriye, bu ay başı İsrail hava saldırısı sırasında yanlışlıkla bir Rus savaşa uçağı düşürmüştü. Euronews Türkçe

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