Ruhani: ABD'nin İran'a yaptırımları ekonomik terörizmdir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından İran'a uygulanan yaptırımları 'ekonomik terörizm' olarak değerlendirdi.

Tahran'da düzenlenen terörizm ile mücadele konferansı sırasında konuşan Ruhani yaptırımlar sonucunda Batı'nın uyuşturucu, sığınmacı, bomba ve terörizm seline maruz kalabileceğini söyledi. Televizyon'da canlı olarak yayınlanan konuşmada Ruhani, "Yaptırımı uygulayanları uyarıyorum, eğer İran'ın uyuşturucu ve terörle mücadele gücü etkilenirse, sizi uyuşturucu, sığınmacı, bomba ve terörizm selinden koruyan kalmayacak." ifadelerini kullandı. Toplantıya Afganistan, Çin, Pakistan ve Rusya meclis başkanlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım da katıldı. Dışişleri Bakanı Zarif: ABD nedeniyle Orta Doğu tutuşmaya hazır bir çıraya dönüştü Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri'nin sattığı silahların Orta Doğu'yu tutuşmaya hazır bir kava dönüştürdüğünü söyledi. İran devlet basın ajansı IRNA tarafından aktarılan bilgiye göre Zarif, "Amerikalıların yaptığı silah ticareti akıl almayacak bir seviyede ve bölgenin ihtiyacının çok daha üstünde. Bu da Amerikalıların takip ettiği tehlikeli politikalara işaret ediyor." dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından Tahran'a yönelik yaptırımlar da yeniden uygulamaya girmişti. Euronews Türkçe

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