Ruhani IŞİD'in bittiğini ilan etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında IŞİD'in sona erdiğini ilan etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında IŞİD'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye'deki son yerleşim yeri olan Ebu Kemal'i de kaybeden IŞİD'in bittiğini söyledi. İran Devrim Muhafızları'nın Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani da dini lider Ali Hamaney'e gönderdiği mesajda IŞİD'in sona erdiğini bildirdi. Süleymani, Hizbullah'ın IŞİD'le mücadelede belirleyici rol oynadığını belirtti. 2014'te Suriye ve Irak'ta geniş bir alanda hakimiyet kuran terör örgütü IŞİD, elindeki yerleşim birimlerinin tamamını kaybetti. Son olarak suriye ordusu, Irak sınırındaki Ebu Kemal'i IŞİD'den geri aldı. Böylece örgütün kontrolü altında toprak kalmadı. IŞİD'lilerin Irak ve suriye'nin çöllerine çekildikleri belirtiliyor. NTV

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