Rusya da işgalci İsrail'e tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa kararı hakkında, "Uluslararası hukuk kuralları gereğince İsrail'in bu kararı yasa dışıdır." dedi.

Rusya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konut inşasını onaylamasını yasa dışı olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yeni konut inşa planlarından derin endişe duyulduğu belirtilerek, "Uluslararası hukuk kuralları gereğince İsrail'in bu kararı yasa dışıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2334 nolu kararında bu durum teyit edilerek, İsrail'in inşa kararlarının hukuki karşılığı olmadığı ve Ortadoğu'da kalıcı barışın kurulmasının önünde engel teşkil ettiği belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki inşaatların durdurulması çağrısında bulunuldu. Trump'ın desteğiyle daha da çirkinleşen işgalci İsrail'e tepkiler dinmiyor! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/trump-in-destegiyle-daha-da-cirkinlesen-isgalci-israil-e-tepkiler-dinmiyor_422118 Trump’ın desteği İsrail’i azdırdı Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/trump-in-destegi-israil-i-azdirdi_422047 Türkiye'den İsrail'e kınama: Uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir göstergesidir! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/turkiye-den-israil-e-kinama-uluslararasi-hukuku-hice-sayan-yeni-bir-gostergesidir_421835 Bir tepki de AB'den geldi! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bir-tepki-de-ab-den-geldi_422033 BM'den İsrail'in işgaline kınama! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bm-den-israil-in-isgaline-bir-tepki-daha_422003 AA

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.