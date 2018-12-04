Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma cevabı gecikmedi

Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması’na sıkı bir şekilde uyduğunu belirten Rus Senatör Vladimir Cabarov, ABD’nin bu konudaki suçlamalarının asılsız olduğunu kaydetti.

Pompeo: Rusya hile yapıyor

ABD, Rusya'ya INF Anlaşması'ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için 60 gün süre verdiğini açıkladı

"Rusya'yı suçlu göstermek için numara çeviriyorlar"

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, "Anlaşmayı tek bir karış bile ihlal etmediğimizi gösteren tüm materyalleri ABD'ye teslim ettik bile" diye açıkladı.

ABD'nin bu suçlamaları, tek taraflı olarak INF'den çıkışını tüm dünyanın gözünde haklı göstermek için yaptığını söyleyen Rus Senatör, "Sanırım bu numarayı, sonunda Rusya'yı suçlu göstermek için çeviriyorlar" dedi.

'ABD, FÜZELERİNİ AVRUPA'YA KONUŞLANDIRIRSA BİZ DE YAPARIZ'

Cabarov, ABD'nin INF Anlaşması'ndan çıktıktan sonra füzelerini Avrupa'ya yerleştirme olasılığını da değerlendirdi.

Yanıtın ayna niteliğini taşıyacağını kaydeden Rus Senatör, "Eğer ABD, INF'den çıkarsa ve orta ve kısa menzilli füzelerini Avrupa'ya yerleştirirse Rusya da ülkenin Avrupa kısmındaki bu tür füzelerin sayısını artıracak" dedi.