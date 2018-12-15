Rusya'dan ABD'ye Suriye ve INF notası

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı James Mattis’e Fırat’ın doğusundaki ABD kontrolündeki bölgedeki durum ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na (INF) yönelik olmak üzere iki nota gönderdi.

Rusya Savuma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov'un açıklamasına göre, Şoygu, 3 gün önce ABD Büyükelçiliği savunma ateşesi aracılığıyla Mattis'e iki nota gönderdi. İlk notada Suriye'de Fırat'ın doğusundaki ABD kontrolündeki bölgelerde artan Kürt-Arap çatışmalarından duyulan endişe dile getirildi. Notada Fırat'ın doğusunda ABD'nin desteğiyle kurulan özerk yönetim bölgesinin siyasi olarak kaydadeğer bir ilerlemenin yanı sıra Suriye'ye barışçıl bir yaşamın getirilmesine, ekonomik altyapıların gelişmesine hiçbir katkı sağlamadığına dikkat çekildi. Notaya göre, ABD'nin göz yumduğu hidrokarbon kaçakçılığı da ekonomik alanda canlanmayı olumsuz etkiledi. ABD öncülüğündeki koalisyon, 6 aydır Hacin yakınlarındaki IŞİD teröristlerini yenilgiye uğratmayı başaramadı. ‘FIRAT'IN DOĞUSUNDA 9 YERLEŞİM BİRİMİ IŞİD'İN KONTROLÜNDE' Fırat'ın doğusundaki 9 yerleşim birimi 2 bin IŞİD militanının kontrolünde kaldı, koalisyonun bombardımanları yüzünden son aylarda en az 1500 sivil öldü. Şoygu, Suriye ile ilgili notasında ayrıca 50 bin Suriyelinin kötü koşullar altında hayatta kalmaya çalıştığı Rukban kampındaki duruma da dikkat çekti. ‘EL TANF ÜSSÜ VE ABD KONTROLÜNDEKİ MİLİTANLAR RUKBAN KAMPINA YARDIMI ENGELLİYOR' Notada El Tanf üssü ve bölgede bulunan ABD kontrolündeki silahlı grupların Rukban kampındaki göçmenlerin gerekli yardımlara ulaşması ve evlerine dönmesini engelleyen başlıca neden olduğu vurgulandı. ‘RUSYA DİYALOĞA HAZIR' Şoygu gönderdiği ikinci notada ise ABD'nin çekileceğini açıkladığı INF ile ilgiliydi. Konaşenkov'a göre, Şoygu, Mattis'e anlaşma ile ilgili farklılıkları konuşmayı teklif etti ve Rusya'nın karşılıklı gündemdeki tüm sorunları görüşmeye hazır olduğunu kaydetti. Sputnik Türkiye

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