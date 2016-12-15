Rusya: Halep'ten Sivillerin tahliyesi İHA'larla izlenecek

Rusya, Halep'te bulunan sivilleri güvenli bölgelere taşıyacak konvoyun ilerleyeceği koridorun İHA'larla havadan izleneceğini açıkladı.

Rusya'nın Suriye'deki Askeri Koordinasyon Merkezi, doğu Halep'te bulunanların tahliyesi için 20 otobüs ve 10 ambulansın hazır bekletildiğini ve konvoyun ilerleyeceği koridorun İHA'larla havadan izleneceğini açıkladı. Açıklamada Rus askerlerin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle tahliye işlemleri için hazırlık yaptığı bildirildi. Bölgeden sivillerin çıkarılması için 20 otobüs ve 10 ambulansın hazır bekletildiği belirtilen açıklamada, konvoyun hareket edeceği koridorun da insansız hava araçları (İHA) ile havadan izleneceği kaydedildi. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Halep bölgesi üzerinde uçan İHA'lardan sağlanan görüntüleri resmi internet sitesi üzerinden yayınlamaya başladığı belirtiliyor. AA

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