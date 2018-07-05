Sadr’ın askerî yardımcısı öldürüldü

Irak’ta genel seçimlerden birinci çıkan Şiî lider Mukteda es-Sadr’ın askerî yardımcısının silahlı saldırı sonucu öldüğü bildirildi.

Irak güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şii lider Mukteda es-Sadr’ın askeri yardımcısı ve milis gücü Seraya es-Selam’ın (Barış Tugayları) komutanlarından Şevki Haddad, dün Necef’e bağlı Kufe’deki evinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu öldü. Irak polisi olayla ilgili araştırma başlatırken, Sadr kanadından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. AA

Okunma Sayısı: 64

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.