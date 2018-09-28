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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Saraybosna Helâl Fuarı Bosna Hersek'e yatırım getirecek

28 Eylül 2018, Cuma 11:38
İlk kez düzenlenen Saraybosna Helal Fuarı, helal sanayi tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getirerek Bosna Hersek'e yeni yatırım kapıları açılmasına olanak sağlıyor.

Bosna Bank International (BBI) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Saraybosna Helal Fuarı, Bosna Hersek'e yeni yatırım imkanları sağlıyor.

36 ülkeden 100'ün üzerinde firmanın katıldığı fuara, hem yeni iş birlikleri arayan iş insanları hem de helal sektörü hakkında bilgi almak isteyen Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

Skenderija Kültür Merkezi'nde dün açılan ve üç gün sürecek fuara İstanbul Ticaret Odası (İTO) bünyesinde 15 firma da katılıyor.

Pistachio House İhracat Müdürü Mahmud Nazif ise fuarın kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, "Fuar, bize hem Bosna Hersek'te hem de komşu ülkelerde yeni pazarların kapılarını açacak. Balkanlar'a daha önce ürünlerimizin satışını yapmadık." ifadelerini kullandı.

Fuarın, Antep fıstığının Balkan pazarına açılmasında önemli bir adım olması temennisinde bulunan Nazif, "Bu ülkelerde daha çok Amerikan ve İran fıstıkları var. Ancak Antep fıstığının tadına baktığınız anda farkı anlayacaksınız." dedi.

"İTO, fuarda etkin bir rol oynuyor"

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ise İTO'nun 15 firmayla fuarda etkin bir katılım sağladığını belirterek, "Türkiye ve Bosna Hersek arasında artan ticaret hacmi bakımından bu fuar ve helal sektörü büyük önem taşıyor." dedi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin günden güne arttığına işaret eden Koç, "Son 4 yıldır, her yıl 100 milyon dolar artan bir ticaret hacmiyle karşı karşıyayız. Bu bizi son derece memnun ediyor. Temennimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 1 milyar dolarlık kotaya ulaşmak." diye konuştu.

Koç, bu tarz fuarların hem firmaların bir araya gelmesi hem de gıda gibi vazgeçilmez bir alanda iş birliği imkanları sunması bakımından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Balkan ülkelerinden firmalar da yoğun ilgi gösteriyor

Bosna Hersekli peynir üreticisi Livno'nun Ticaret Müdürü Zdravko Markov, ürünlerini fuar aracılığıyla Ortadoğu ülkelerine ve Türkiye'ye tanıtmak istediklerini belirterek, "Ürünlerimizden 43'ünün helal sertifikası var." dedi.

Hırvatistan'ın en önemli gıda firmalarından Kras'ın fuardaki temsilcisi Krunoslav Pasicek de firma olarak 40 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayarak, "Helal sertifikası bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'dan önemli gıda firmalarından Zlatiborac'ın Kurumsal İletişim Müdürü Dijana Savic ise firmanın helal sertifikasına sahip 63 ürünü bulunduğunu aktararak, "İlk helal sertifikasını 2011'de aldık. 7 yıllık tecrübemiz potansiyeli yüksek olan bu pazarda gelişmemize katkı sağlıyor." dedi.

Başarılı katılımcılara ödüller verilecek

Dün kapılarını açan Saraybosna Helal Fuarı, başarılı katılımcılara ödüllerin verilmesinin ardından yarın sona erecek.

İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde düzenlenen fuara bölge ülkeleri Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk'un yanı sıra bazı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bahreyn'den de firmalar katılıyor.

AA

Etiketler: Bosna Hersek, helâl, gıda, fuar, Türkiye, Balkanlar
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