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Savaştan dönerken kaybettiği cüzdan 65 yıl sonra kızana verildi

27 Ağustos 2018, Pazartesi 11:38
Bir Amerikan askerinin 1953'te biten Kore savaşından dönerken kaybettiği cüzdanı, Fransa'da bulunarak kızına iade edildi.

Fransa'da yaşayan Patrick Caubet, 1983 'te ölen ABD'li asker Robert McCusker'ın cüzdanını bir binanın bodrum katında buldu. Caubet, cüzdanı sahibine teslim etmek için Facebook'tan Robert McCusker'ın kızı Sharon Moore'a arkadaşlık isteği gönderdi.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yaşayan Moore, tanımadığı bu kişinin isteğini reddetti.

Ancak Caubet Facebook'tan yeni bir mesaj göndererek, kayıp bir cüzdanın sahibini aradığını söyledi ve bazı siyah beyaz fotoğraflar gönderdi.

Fotoğraflardakilerden biri annesi, biri de halasıydı. McCusker'ın sosyal sigorta kartı ve Massachusetts'ten aldığı ehliyeti de cüzdandaydı.

Sharon Moore, "Babamın ehliyetini ve annemin fotoğrafını görünce gözlerime inanamadım. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra babamım cüzdanı bulunmuştu" diyor.

Fransa'daki bir binanın bodrum katında bulundu

Kahverengi deri cüzdan, Paris'in güneybatısındaki Chatellerault kentinde, bir binanın bodrum katında bulundu. Binanın sahibi olan Caubet, cüzdanı inşaat artıklarının arasında buldu.

Caubet, ehliyetinin yanında Onbaşı McCusker'ın 1950 tarihli kumanya iznini ve diğer askeri belgelerini de bulmuştu.

Cüzdanın nasıl Fransa'da ortaya çıktığı bilinmiyor. Ancak Caubet, binanın bir zamanlar kulüp olarak kullanıldığını duyduğunu, Amerikan askerlerinin burada kalmış olabileceğini söylüyor.

Fransız ordusunda görevli olan Caubet, "Fotoğraflar beni çok duygulandırdı. Bu yüzden sahibini bulmayı çok istedim. Dedem İkinci Dünya Savaşı'a katıldı. Babam da Cezayir Savaşı'nda yaralandı. Birisi onların bir şeyini bulup bana gönderse ben de çok mutlu olurdum" diyor.

ABD'deki ölüm ilanlarını taradı, Pentagon'a yazdı

Caubet, Moore'a ABD'deki ölüm ilanlarını tarayarak ulaşmış.

İlanlarda McCusker'ın dört yıl önce ölen eşinin adına rastlamış. Pentagon ve Paris'teki Amerikan elçiliğine yazdığı mektuplara cevap alamayan Caubet, Fransız ordusundan aldığı yardımla, McCusker'ın yakınlarının ismine ulaşmayı başarmış.

Cauber, McCusker'ın kızının, kardeşiyle birlikte Fransa'ya gelip cüzdanı almak istediğini belirterek "Ama ona postayla gönderebileceğimi söyledim. Postada kaybolur diye biraz endişelendim ama bir hafta içinde alınca çok mutlu oldum" dedi.

BBC Türkçe

Etiketler: ABD, Fransa, Kora Savaşı, cüzdan
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