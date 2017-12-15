Seçim kampanyasını camide başlattı

Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, yerel seçim kampanyasına Rotterdam’daki Esselam Cami’nin bahçesinde başladı. Wilders seçimdeki hedefini, “Rotterdam’ın İslamlaşmasını bir an önce durdurmak” olarak açıkladı.

PVV, 21 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde 60 seçim bölgesinde yarışa girme kararı almıştı. Daha önce sadece üç belediyede seçime giren aşırı sağcı parti, Rotterdam’da yerel Leefbaar (Yaşanabilir) Rotterdam Partisi’ni desteklemişti.

Wilders ise ilk kez seçime girecekleri Rotterdam’da aday tanıtımı için camiyi tercih etti. Aşırı sağcı liderin kampanyasını başlattığı Feijenoord ilçesinde yoğun olarak Türk ve Faslı göçmenler yaşıyor.

Ancak Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerin desteklediği DENK Partisi, Wilders’ten önce camiye geldi. DENK lideri Tunahan Kuzu, taraftarlarına Rotterdam’da yerel seçime katılacaklarını açıkladı. Ancak, adaylar hakkında bilgi vermedi.

‘DOĞMA BÜYÜME ROTTERDAMLI’

Kuzu’nun açıklamasının ardından aşırı sağcı parti üyeleri camiye geldi. Wilders, DENK taraftarlarının açtığı pankart eşliğinde partisinin liste başı adayı Geza Hegedüs ile liste ikincisi Marjan Gonzlvez’i tanıttı.

Kendisini ‘doğma büyüme Rotterdamlı’ olarak tanıtan Hegedüs’ün politik geçmişi yok. Eski bir asker ve uzun yıllar sosyal yardımla geçinmiş. Liste ikincisi Gonzalvez ise uzun süredir Leefbaar Rotterdam Partisi’nde politika yapıyor.

İMAM: GERİ ÇEVİRMEYİZ

PVV’nin öncelikli hedefi, nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşan Rotterdam’da “İslamlaşmayı durdurmak.” Geza Hegedüs, “Her halükarda Rotterdam’ı, Rotterdam halkına geri vereceğiz” dedi.

Wilders’in aday tanıtımı için Esselam Camisi’ne gideceğini açıklaması üzerine, caminin imamı Azzedin Karrat, “Bize uzatılan eli geri çevirmeyiz. Kahve ve kurabiyemiz hazır” demişti.

Ancak Wilders ve yandaşları, bahçesinde açıklama yaptıkları caminin içine girmeden ayrıldılar.