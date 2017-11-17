Siemens binlerce kişiyi işten çıkarıyor

17 Kasım 2017, Cuma 13:55
Alman elektronik devi Siemens, dünya çapında yaklaşık 6 bin 900 çalışanını işten çıkartacağını ve Almanya'daki iki işletmesini kapatacağını bildirdi
Alman elektronik devi Siemens, dünya çapında yaklaşık 6 bin 900 çalışanını işten çıkartacağını ve Almanya’daki iki işletmesini kapatacağını bildirdi. İşten çıkarmaların yaklaşık yarısının Almanya’da geri kalanı ise dünya genelinde türbin üretimi ve ilişkili servislerinde olacağı belirtildi. Şirketin kapatılacağını açıkladığı Almanya’nın Görlitz ve Leipzig kentlerindeki iki işletmesinde 920 çalışanı bulunuyor.
Dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden Siemens’in santraller alanında dünya çapında yaklaşık 46 bin 800, motor üretim alanında da yaklaşık 44 bin 800 çalışanı bulunuyor.
Euronews Türkçe
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