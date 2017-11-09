Şimdi de yargıya el attı

Suudi Arabistan Kralı Selman, yolsuzluk operasyonlarıyla çalkalanan ülkede yayınladığı kararnameyle 26 hakimi terfi ettirdi ve 30 yeni hakim atadı.

Suudi Arabistan'da Kral Selman, yayınladığı kararnameyle 56 hakim atadı veya terfi ettirdi. İçlerinde prensler, bakanlar, eski bakanlar ve işadamlarının da bulunduğu onlarca kişinin gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonlarıyla çalkalanan ülkede şimdi de yeni hakimler konuşuluyor. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre 26 hakim terfi ettirilirken, 30 yeni hakimin de Kral Selman tarafından yayınlanan kararnameyle göreve başlamasına karar verildi.

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