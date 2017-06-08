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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Sırbistan'da yıkık mescit önünde iftar

08 Haziran 2017, Perşembe 09:30
Sırbistan İslam Birliği ve Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Merhamet Derneği, başkent Belgrad'da "inşaat izni olmadığı" gerekçesiyle Sırp makamlarınca yıkılan mescidin önünde iftar düzenledi.

Sırbistan İslam Birliği ve Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Merhamet Derneği, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Zemun Polje semtinde bulunan yıkık mescit inşaatının önünde iftar programı düzenledi.

Geçtiğimiz haftalarda "inşaat izni olmadığı" gerekçesiyle Sırp makamlarınca yıkılan mescidin önünde düzenlenen iftar programına 200'den fazla vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi Hüseyin Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, yıkık mescit inşaatı karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, "Mescidi bu halde gördüğümde bir süre kendime gelemedim. Bu kabul edilemez bir durum. En kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyorum." dedi.

Zemun Polje'nin bağlı olduğu Srem Müftüsü Emin Zejnulahu da Sırbistan İslam Birliği'ne bağlı mescidin akıbeti konusunda hükümetten cevap beklediklerini belirterek, mescidin yeniden inşa edilmesine yönelik taleplerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağını söyledi.

"Yıkılan mescidin yarattığı hayal kırıklığını paylaşıyoruz"

Merhamet Derneği Başkanı Hajrudin Sahic ise ramazan ayı boyunca Bosna Hersek dışında iftar organize etmeyi planladıklarını ifade ederek, "İftarın bereketini bu akşam Zemun Polje'de paylaştık. Yıkılan mescidin Müslümanlar arasında yarattığı hayal kırıklığını paylaşıyor ve sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

AA

Etiketler: sırbistan, yıkılan mescid
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