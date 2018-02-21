Sisi, İsrail'den doğal gaz alımını savundu

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail'den doğal gaz alımının ülkeyi bölgesel enerji merkezine dönüştürme planı çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'den doğal gaz alımını savunurken gündemdeki son anlaşmada hükümetin taraf olmadığını belirtti.

İsrail'den doğal gaz alımına ilişkin eleştirilere televizyon konuşmasında cevap veren Sisi, söz konusu alımın ülkeyi bölgesel enerji merkezine dönüştürme planı çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Mısır'ın doğal gaz ithali, ihracı, değişim ve ticaretini düzenleyen bir kanun çıkardığını hatırlatan Sisi, İsrail'den doğal gaz ithalatına ilişkin son anlaşmanın özel şirketler arasında imzalandığına ve hükümetin bunda taraf olmadığına dikkati çekti.

Sisi, "Doğal gaz konusunda bölgesel bir merkez hâline geldik. Bu konuda kolaylaştırıcı imkânlara sahibiz. Akdeniz havzasında birçok ülkede olmayan doğal gaz işleme tesislerimiz var" diye konuştu.

İsrail'de faaliyet gösteren Amerikan Noble şirketi ve İsrailli Delek şirketi ile Mısır'ın Dolphin Energy şirketi arasında 10 yıl süresince 65 milyar metreküp doğal gaz tedariğini içeren iki anlaşma imzalanmıştı. İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi şeklinde yorumlanan bu türden gelişmeler Mısır halkının tepkisine yol açıyor.