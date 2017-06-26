Stadyumda namaz

ABD’nin Chicago şehrinde yaklaşık 25 bin Müslüman, bayram namazı için bir araya geldikleri stadyum ve çevresinde birlikte saf tuttu.

25 bin Müslüman ABD’nin Chicago şehrinde bayram namazı için bir araya geldikleri stadyum ve çevresinde birlikte saf tuttu. Chicago’da bayram namazı için Toyota Park Stadyumu belirlendi. Yaklaşık 25 bin kişilik cemaat stadyuma sığmayınca cemaatin bir bölümü stadın dışında saf tutmak zorunda kaldı. Namaz öncesinde aralarında Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal, İllinois 9. Bölge Senatörü Daniel Biss, Amerika Zekât Vakfı Başkanı Halil Demir ve Bridgeview Belediye Başkanı Steve Landek’in de bulunduğu bazı davetliler cemaate hitap etti. Namazı İmam Şeyh Cemal Said kıldırdı USCMO Genel Sekreteri Cemal konuşmasında, en fazla göçmene kapılarını açan Türkiye’nin, onları “misafir” olarak gördüğünü vurgulayarak, Müslümanlara olan yaklaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti. Başkonsolos Acar da Türkiye’nin Müslümanlarla omuz omuza olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, bütün İslâm âleminin bayramını kutladı. Bayram namazını İmam Şeyh Cemal Said kıldırdı. AA

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