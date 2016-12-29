''Suç işleyenleri helikopterden atarım''

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yolsuzluk yapan yetkilileri helikopterden aşağı atmakla tehdit etti.

Duterte, ABS-CBN haber kanalına verdiği röportajda, "Eğer yolsuzluk yaptıysanız, sizi helikopterle yakalarım ve aşağıya atarım." dedi.

Vadettiği mali yardımları çalanların, kim olursa olsun helikopter cezasına çarptırılacağını söyleyen Duterte, "Bunu daha önce yaptım, neden bir daha yapmayayım ki?" diye konuştu.

Duterte, helikopterden attığı kurban ya da kurbanlarının, rehin tuttukları kişiyi öldürenler olduğunu ileri sürdü ancak olayın ne zaman ya da nerede olduğuna ilişkin bilgi vermedi.