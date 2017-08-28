Sudan'dan Filistin açıklaması

Sudan haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Hamid Mümtaz, Filistin'in Hartum Büyükelçisi Samir Abdulcebbar Taha ile başkent Hartum'da bir araya geldi.

Filistin ile Sudan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı görüşmede, iki halkı birbirine bağlayan derin kardeşlik bağlarına değinildi. Devlet Bakanı Mümtaz, ülkesinin hükümet ve halk olarak, Filistin meselesine ilişkin tutumlarının değişmediğinin altını çizerek, "Sudan, Filistin halkının meşru haklarını destekleyen Arap tutumuna bağlıdır." ifadesini kullandı. Büyükelçi Taha ise görüşmede, Sudan'ın Filistin meselesine yönelik güçlü tutumundan dolayı Filistin halkı ve hükümetinin takdirlerini iletti. AA

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