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27 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

'Suriye'de acıları dindirmek için her imkân kullanılmalı'

27 Ekim 2018, Cumartesi 14:18
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, Almanya Başbakanı Merkel’in Suriye konusunda 7,5 yıldan beri insanların çektiği acıları sona erdirmek için her imkanı kullanmak gerektiğine inandığını söyledi.

Seibert, Merkel’in Suriye konulu dörtlü zirveye katılmak amacıyla İstanbul’a hareketinden önce Berlin’deki Tegel Havalimanı’nda Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Seibert, Merkel’in İstanbul’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’deki "korkunç iç savaşı" görüşeceğini belirtti.

“Şansölye, 7,5 yıldan beri insanların çektiği acıları sona erdirmek için her imkanı kullanmak gerektiğine inanıyor. Bu çatışma ile ilgili önemli aktörlerle tüm görüşme kanallarını kullanmak lazım." ifadelerini kullanan Seibert, bu aktörlerden birinin Esed rejiminin müttefiki Rusya, diğerinin de Suriye’nin komşusu olarak kendi çıkarlarını takip eden Türkiye olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına işaret eden Seibert, bu mutabakatı büyük bir askeri saldırıyı ve insani felaketi önlemek için önemli bir ilk adım olarak niteledi.

Seibert, "Şimdiki soru, bundan İdlib'de kalıcı bir ateşkesin ve İdlib’deki insanlar için kalıcı bir güvenliğin sağlanmasının nasıl olacağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’daki zirvede bir diğer konunun da Suriye’de çatışmaların tamamen bittikten sonraki süreç olacağına işaret eden Seibert, şunları kaydetti:

“Alman hükümeti açısından önemli olan Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde bir siyasi sürecin başlamasıdır. Barışı güvence altına alan bir süreç. Biz bir 'anayasa komitesinin' çalışmalarına başlayabilmesini, Suriye’deki insanların bir gün özgür seçimler konusunda bir perspektife sahip olmalarını istiyoruz."

Seibert, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın zirvede kendi diplomatik çabalarıyla ilgili bilgi vereceğini belirterek, Alman hükümetinin ve Başbakan Merkel’in Staffan de Mistura'yı desteklediğini kaydetti.

AA

Etiketler: Almanya, Suriye, Türkiye, anlaşma
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