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21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - YIL: 49

Suriye’de, BM’li çözüm talebi

21 Şubat 2019, Perşembe 01:55
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, “BM himayesi altında bir siyasÎ çözümü destekliyoruz ve bu böyle devam edecek” dedi.

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı, güvenli bölge konusunda Türkiye ile aktif temasların devam ettiğini ABD’nin Şam’ın iddiasının aksine ülkeyi bölme planının olmadığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusunda Türkiye ile aktif biçimde görüşmeye devam ettiklerini söyledi, Suriye’yi bölme planları olmadığını kaydetti. Palladino, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz. Faaliyetlerimizde bunları hesaba katıyoruz” dedi. Dışişleri Bakanlığı’nda basın brifingi düzenleyerek gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Palladino, ABD’nin Suriye’den çekilme planının ne aşamada olduğuna yönelik bir soru üzerine, bu sürecin titiz ve koordineli biçimde yürütüleceğini vurguladı.

Türkiye’yle aktif temaslarımızı sürdürüyoruz 

Palladino, şu anda çekilme konusunda herhangi bir takvim olmadığını söylerken, IŞİD’le mücadelede birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. VOA’nın haberine göre, “Asker çekme taktiksel bir değişim, misyonumuzda bir değişiklik yok” diyen Palladino, IŞİD’in bölgede ve dünya genelinde kalıcı yenilgiye uğratılması yönündeki kararlılıklarında hiçbir değişiklik olmadığını belirtti. Palladino, Suriye’de olası güvenli bölge kurma planları konusundaki bir soruyu yanıtlarken de, “Bu konuda Türkiye’yle aktif temaslarımızı sürdürüyoruz. Bu da ABD güçlerinin emniyetli biçimde çekilmesi ve Suriye’nin kuzeydoğusunun istikrarını temin çabalarımızın bir parçası” diye konuştu.

Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

ABD Dışişleri sözcü yardımcısı şöyle devam etti: “Aynı zamanda Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz. Faaliyetlerimizde bunları hesaba katıyoruz. Koordinasyon halindeyiz. Bu görüşmelerden somut detaylar paylaşamayız ama devam ediyorlar.” Palladino bir başka soru üzerine, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Suriye’ye bölme gibi bir planın bulunmadığını kaydetti. Robert Palladino, “BM himayesi altında bir siyasi çözümü destekliyoruz ve bu böyle devam edecek” ifadesini kullandı. Rusya ve Suriye rejimi, ABD’nin Suriye’yi bölmeye çalıştığını iddia ediyor.

Etiketler: suriye, abd
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