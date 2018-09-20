Suriye’nin inşası yarım asrı bulur

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, Suriye’nin yeniden inşasının yarım asrı bulabileceğini vurgulayarak, ortaya çıkan yıkıma dikkat çekti.

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, yedi yıldan uzun süredir iç savaşın devam ettiği Suriye’nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi. Dieng, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını memnuniyetle karşıladığını bütün tarafların anlaşmaya uymasını umut ettiğini ifade etti.

Lübnan’ın inşası 25 yıldan fazla sürdü

Barışın sadece çatışmalara son vermek olmadığını ve ülkedeki durum normale döndüğünde Sünnî, Şiî, Alevî, Hıristiyan gibi mezhep ayrımı yerine bütün Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Dieng, “Lübnan’ın yeniden inşası 25 yıldan fazla sürdü ve korkarım Suriye’nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir” dedi.