Suriyeli eski bakanın Halep feryadı

Beşşar Esed hükümetinin eski Tarım Bakanı Esead Mustafa, yaptığı açıklamada, dünyanın Halep'te yaşananlara gözlerini kapatmaması gerektiğini söyledi.

Suriye Geçici Hükümetinin de eski Savunma Bakanı olan Mustafa, dünyanın zaman kaybetmeden Suriye için adım atmasının önem taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

""Biz elimizden geldiğince Halep'e yardımcı olmaya çalışıyorduk ama artık o da mümkün değil. Halep abluka ve kuşatma altında. Şu an Rusya, İran, rejim ve Hizbullah gibi 20'den fazla ırkçı örgüt, Halep'i kuşattı. Buna karşı ABD ve Batı ülkeleri suskunluğunu sürdürüyor. Halep'in kurtulması için hiçbir adım atılmadı." ifadelerini kullandı.

'Avrupa'dan kınamadan öteye geçen adımlar atmasını bekliyoruz'

"Korkarız Halep, büyük bir mezarlığa dönüşecek." diyen Mustafa, şöyle devam etti:

"ABD, Avrupa ve BM bir şey yapmıyor. Arap ülkeleri de buna dahil. Hiç güçlü bir karar alınmadı. Halep'in sıkıntılarına en az seviyede bile cevap veremediler. Olayları engelleyecek şeyler yapılmıyor. Halep'teki olaylara karşı suskunluk olmaz. Halep'teki çocukları, kadınları, yaşlıları enkaz altında ölüme terk edemeyiz. Biz dostlarımızdan, kardeşlerimizden, özellikle de içinde insanlık olanlardan Halep'i kurtarmak için adım atmalarını istiyoruz. Bu adım için de bugün yarın son gün. BM, savaşları durdurmak, mazlumların hakkını savunmak için kurulmadı mı? Şu an Halep'e neden adım atmıyor o halde? Artık Avrupa'dan kınamadan öteye geçen adımlar atmasını bekliyoruz. Rusya'nın, rejimin ve İran'ın katliamlarına karşı adımların atılmasını istiyoruz."

Mustafa, Halep'teki insanların ne olursa olsun direnişten vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, "Halep'in insanları ve direnişçileri Halep'i terk etmeyecek. Çünkü orası onların yeri ve evleri. Onlar sadece kardeşlerden ve dostlarından gereken meşru desteği bekliyor. Halep'i yok etmekle direnişi bitireceklerini sanıyorlarsa, bunlar kördür. Tarihte de olduğu gibi dünyadaki hiçbir direniş böyle bitmedi. Halep, tarihin en büyük direnişidir. Her vicdan sahibi insan kendine birkaç soru sorsun. O zaman bir şeyler değişebilir." diye konuştu.

Halep'in dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Mustafa, "Halep halkı, asla 1 milyon şehitten sonra susmayacaktır. 1,5 milyon sakat, o kadar göçmenden sonra artık bu direnişi kimse durduramaz. Kimse bizleri engellemeyecek." dedi.

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