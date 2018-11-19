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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Suriyeli genç ressam engelleri aşmak için yardım bekliyor

19 Kasım 2018, Pazartesi 15:01
İşitme ve konuşma engeli bulunan ressam Muhammed, kendisi gibi engelli kardeşleri ve annesiyle İdlib'de yetim kampında yaşıyor. Muhammed durumları kötüleşen kardeşleriyle birlikte yardım bekliyor.

İşitme ve konuşma engeli bulunan Muhammed İsmail, Suriye'de sığındığı yetim kampında, bitki, çamur, kömürlerden boya elde ederek resim yeteneğini sergiliyor.

15 yaşındaki Muhammed, beş engelli kardeşi ve annesiyle İdlib'de yetimler için kurulan kampta barınıyor.

Beşşar Esad rejiminin Han Şeyhun'daki saldırılarından kaçan Muhammed, iç savaşın ilk yıllarından bu yana kendini resim yaparak ifade ediyor.

İmkansızlıklar nedeniyle resim için araç gereci olmayan Muhammed, resimlerini duvarlara, çatılara ve defterlere, kendi elde ettiği boyalarla çiziyor.

Muhammed'in resim yeteneği, çatışmaların yeni başladığı 2011'de kardeşiyle ateş altında kaldığı gün anlaşıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle ulaşılan engelli kardeşlerden Bessam, Muhammed'in resim kabiliyetinin fark edildiği o günü şöyle anlattı:

"Ben geçici hafıza kaybı yaşadığım için Muhammed de konuşamadığı için başımızdan geçenleri polislere anlatamıyorduk. Muhammed birden resim çizerek olanları anlatmaya başladı. Bu yolla polisler ailemizi buldu."

Boyaları bitkilerden, çamurdan temin ediyor

Yürüme engelli Bessam, "Ben Muhammed'in diliyim, o da benim ayaklarım. Kardeşim küçük yaşlarda kimsenin hayal edemeyeceği yeteneklere sahip. Allah ondan bir şeyi almış ama karşısında da çok şey vermiş. Nargilenin kömürlerinden siyah rengi ve ailemizin geçim kaynağı olan bitkilerin yapraklarını toplayarak yeşil rengi, çamurdan kahve ve kırmızı rengi elde eder." diye konuştu.

Anne Halidiyye Kervan da yetenekli oğluyla ilgili şunları anlattı:

"Ailemin geçimini sağlamak için kumaş üzerinde nakış yapardım. Muhammed bize bakarak öğrendi. Resimleri çizmeye başladı. Dışarıda gördüğü her şeyi bize çizerek anlatmaya başladı. Muhammed renkleri sever. Renklerle bir ilişkisi var. Duvarlara, çatılara defterlere her şeyi çizer. Renkleri temin etmek için bitkilerden, ağaçlardan, çamurdan ve etraftaki her şeyden faydalanır."

Aile Türkiye'den yardım bekliyor

Çocuklarından üçünün işitme ve konuşma, ikisinin ise yürüme engeli olduğunu belirten Halidiyye, Suriye’de tedavi görmelerinin imkansız olduğunu, tedavinin ancak Türkiye’de mümkün olabileceğini vurguladı.

 

AA

Etiketler: Suriye, İdlib, Türkiye, ressam
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