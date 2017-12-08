Süryaniler de Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterdi: "Kudüs yalnız Yahudilerin değildir"

Mardin'de yaşayan Süryaniler, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararına tepki gösterdi.

Mardin Protestan Kilisesi Pastörü Ender Peker, gazetecilere yaptığı açıklamada, kutsal bir şehir olan Kudüs'ün tüm dinler için önemi bulunduğunu söyledi.

Kudüs'ün bir isminin de barış şehri, selamet şehri anlamına gelen Dar'us-selam olduğunu aktaran Peker, "Gerçekten bu isme uygun olsun, ismine uygun devam etsin. Barış içinde, selamet içinde devam etsin. Kudüs herkes için önemlidir. Birçok peygamber buradan geçmiştir. Birçok dinin kutsal mekanı halindedir. Onun için temenni ediyoruz ki orada sorun çıkmasın." dedi.

Kudüs'ün çözümüne din adamı gözüyle yaklaştığını ancak çözümünün siyasetçilerde olduğunu anlatan Peker, Kudüs'ün siyasetle bir bağı olmaması gerektiğini ifade etti. Peker, şöyle konuştu:

"Dini ve manevi olarak yeri var Kudus'ün. Siyasetin dışında kalırsa iyi olur ama yine de bunu dışında kalmasını sağlayacaklar da siyasilerdir. İş siyasilerde bitiyor. Son zamanlarda bu meselenin çözümü için on üç kilise olarak mektup yazıldı Trump'a. Kendisinden konunun çözümü için daha farklı yaklaşmasını istemişti ama siyasetçiler genelde kendi menfaatleri için birşey yaparlar. Herkes kendi siyasi çıkarına bakar. Umuyoruz ki burası yine barış şehir olur ve bütün Ortadoğu'ya da barışı getirir."

"Kudüs yalnız Yahudilerin değildir"

Süryani 73 yaşındaki telkari ustası Suphi Yerli de Kudüs'ün tüm insanlığın ortak mirası olduğuna işaret ederek Kudüs'ün bütün inançlar için huzur ve güven adası olması gerektiğini vurguladı. Yerli, şunları kaydetti:

"Kudüs başkent olmasın, Kudüs yalnız Yahudilerin değildir. Bütün Hıristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin yeridir. Kudüs'ün başkent yapılmaması lazım. Yahudilerden rica ediyorum, yapmayın kötü olur, insanlar ızdırap çekerler. Yine savaş çıkar, yine kan dökülür, insanlar mahvolur, aç kalırlar, susuz kalırlar, savaş içinde bir parça ekmek bulamazlar."