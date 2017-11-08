Suudi Arabistan’daki operasyonlarda yeni dalga!

Suudi Arabistan’da krallıktaki siyaset ve iş dünyasının önde gelenleri arasında biz dizi daha gözaltı gerçekleştirildi. Kara para aklama, rüşvet, kamu kaynaklarını istismar gibi suçlardan yüzlerce kraliyet üyesi ve iş adamı önceki operasyonların devamı kapsamında gözaltına alındı.

Son gözaltıların 2011’de ölen Savunma Bakanı Prens Sultan bin Abdulaziz ile ve ailesi ile yakın bağlantısı olan kişiler olduğu ifade edildi. Diğerlerinin ise daha düşük düzeyde devlet görevlileri olduğu bildirildi.

Suudiler tasfiyeleri zenginlerin devlet fonlarının içini boşaltmasına yönelik olarak memnuniyetle karşıladı ayrıca ABD Başkanı Donald Trump gözaltına alınanların "ülkelerini yıllardır sağdığını" söyledi.

Ancak bazı Batılı yetkililer, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan ülkede yaşananlardan rahatsızlık duyuyor. Suudi Arabistan borsası Çarşamba günü yolsuzlukla mücadelenin ekonomik etkisiyle hakkındaki endişeler nedeniyle düşmeye devam etti. Soruşturmada gözaltına alınanların şirketleriyle ilgili hissedeler düşüş yaşadı. Veliaht Prens Muhammed bin Salman ve Suudi merkez bankası soruşturma ile ilgili endişeleri hafifletmeye çalışıyor.

Suudi Merkez Bankası yolsuzluk operasyonunda bazı iş adamları ve siyasilerin banka hesapları dondurulurken, ulusal ve çokuluslu şirketlere ilişkin istikrarın bozulmaması gerektiğini ifade etti. Tasfiye sonucunda dondurulan yurtiçi banka hesaplarının sayısı ise 1.700'in üstüne çıktı.