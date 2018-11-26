Suudi veliahtın Mısır ziyareti tepki çekti

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısırlı muhaliflerin tepkisine rağmen Arap ülkeleri turu çerçevesinde bugün Mısır’a geldi.

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Bin Selman'ı Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıladı.

Haberde, iki gün sürecek ziyaret kapsamında Bin Selman’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceği belirtildi.

Mısır'da muhalefette yer alan siyasi isimler ve gazeteciler ise Suudi Veliaht'ın Kahire ziyaretine tepki gösteriyor.

Mısırlı muhaliflerin Bin Selman tepkisi

Muhalif siyasi isimler ve 9 partiden oluşan "Sivil Demokratik Hareket", "Ne hoş geldin ne de sefalar getirdin" başlığıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Muhammed bin Selman'ın "Tiran ve Sanafir adalarının Mısır'dan alınması suçunun mimarlarından biri olduğu" ifade edilen açıklamada, Bin Selman'ın Kahire ziyareti, "Kaşıkçı cinayetinin ardından bozulan imajını düzeltme çabası" olarak değerlendirildi.

Bin Selman ziyaretine Mısırlı entelektüeller ve gazeteciler de tepki gösterdi.

Onlarca gazeteci yayımladıkları yazılı açıklamayla, "Kaşıkçı cinayetinin de aralarında bulunduğu nedenlerden dolayı" Suudi Veliaht'ın Kahire ziyaretine karşı çıktıklarını belirtti.

Veliaht Prens ikinci ülkesinde

Suudi Arabistan’ın Kahire Büyükelçiliği, Bin Selman’ın ziyareti nedeniyle sosyal medya üzerinden "Veliaht Prens ikinci ülkesinde" şeklinde hashtag oluşturdu.

Büyükelçiliğin, bu şekilde sosyal medya ve kamuoyunda Bin Selman’ın gelişi nedeniyle yapılan tepkileri azaltmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

Yurt dışı turunun ilk ayağı olarak perşembe günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Suudi Veliaht, 3 gün süren ziyareti kapsamında başta Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya gelmiş ve dün akşam Bahreyn'e geçmişti.

Suudi Veliaht'ın G-20 Zirvesi çerçevesinde başlattığı tur kapsamında Tunus, Mısır, Cezayir ve Moritanya'yı da ziyaret edeceği belirtiliyor.