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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Tehdit etmek ahmaklık

05 Ekim 2018, Cuma 22:41
ABD’nin eski Savunma Bakanı Chuck Hagel, “Suriyelileri, Rusları veya İranlıları herhangi bir şeyle tehdit edeceğini söylemek tam bir ahmaklık. Onların ellerinde bizden çok daha fazla kart var.” dedi.

ABD’nin eski Savunma Bakanı Chuck Hagel, Donald Trump yönetiminin Suriye politikasına ilişkin, “Suriyelileri, Rusları veya İranlıları herhangi bir şeyle tehdit edeceğinizi söylemek tam bir ahmaklık. Onların elinde bizden çok daha fazla kart var.” ifadesini kullandı. Hagel, Amerikan DefenseOne gazetesine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin son zamanlarda İran’ın Suriye’deki askeri varlığını bitirmeye yönelik çıkışlarını eleştirdi.

ABD’nin Suriye’nin yarısını bile kontrol etmediğini kaydeden Hagel, “Kuzeydoğu köşesinde 2 bin askeriniz var. 2 bin Amerikan askeri ile İranlıları Suriye’den çıkaramazsınız. Suriyelileri, Rusları veya İranlıları herhangi bir şeyle tehdit edeceğinizi söylemek tam bir ahmaklık. Onların elinde bizden çok daha fazla kart var.” değerlendirmesinde bulundu. 

‘Bol şanslar’

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, İran’ın Suriye’deki askeri varlığını sürdürdüğü sürece ABD’nin bölgeden ayrılmayacağına ilişkin ifadelerine de değinen Hagel,  “İranlılar orada yaşıyor. ABD Ortadoğu’da değil. Bunun jeopolitik gerçekliğini yok edecek bir şey yapacaksanız, bol şanslar Sayın Bolton. Bundan başka yolu yok. Bu ülkelerin ortak menfaatlerine dayalı bir çözüm bulacaksınız.” ABD’nin İran, Rusya ve bölgedeki diğer güçlü aktörler olmadan Suriye’de istikrar sağlayamayacağını belirten Hagel, “İran’a karşı ağırlığınızı nasıl koyacaksınız? Bazı ülkelerden Patriotları çekerek ve bu alanlar hiç dikkat etmeyip sadece ‘size yaptırım uygulayacağız’ tarzı zorbalık yaparak mı?” ifadelerini kullandı. 

Merkel: İran, Suriye’den çekilmeli

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Kudüs’teki Başbakanlık Ofisinde gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Merkel, “İransız bir bölge istediklerini” vurgulayarak, “İran’ın nükleer silah elde etmesinin engellenmesi gerektiği konusunda İsrail ile mutabıkız. Aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) ile Suriye’deki İran varlığı konusunu görüştük. İran güçlerinin olmadığı bir bölge istiyoruz. Dolayısıyla İran güçleri Suriye’den çekilmeli.” dedi. İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerine de değinen Merkel, “Çatışmanın en akıllıca çözümü olan iki devletli çözümü uygulamayı zorlaştıran Yahudi yerleşim birimi inşa politikasına dair endişelerimizi dile getirdim.” diye konuştu. Kudüs - aa

AA

Etiketler: ABD, Suriye, İran, Rusya
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