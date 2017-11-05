Teksas'ta kiliseye kanlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaletinde, bir kiliseye gerçekleşen saldırıda en az 27 kişinin öldüğü bildirildi.

Teksas’ın Sutherland Springs bölgesinde bir kiliseye yapılan saldırıda ölenlerin olduğu bildirildi. Sutherland Springs bölgesinde pazar ayinini gerçekleştiren bir kiliseye giren silahlı saldırganın çevresine ateş açtığı bildirildi.

ABD basınına konuşan polis yetkilisi Paul W. Pfeil ölenlerin tam olarak sayısını bilmediğini belirterek “20’den fazla ölü vardı” dedi.

Bir diğer yetkili Albert Gamez saldırganın ateş ettikten sonra kaçtığını ve kısa süre sonra ölü ele geçirildiğini aktardı. Saldırganın intihar mı ettiği yoksa polisler tarafından mı vurulduğu belirtilmedi.

Polis saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerel polis gücüyle birlikte FBI’ın da inceleme için olay yerinde bulunduğu saldırıda 15’ten fazla da yaralı olduğu aktarıldı.

Japonya’da temaslarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump da twitter hesabından yaptığı açıklamada olayı yakından takip ettiğini söyledi.