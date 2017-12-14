TİKA'nın mahalli görevlisi görevlisi İsrail'de tutuklu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Meclis'teki konuşmasında, TİKA'nın bir mahalli görevlisinin İsrail'de tutuklu olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda görüşülen kendisine bağlı kurumlarının 2018 yılı bütçeleri üzerinde hükümet adına söz aldı. Konuşmasında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) projelerinden bahseden Çavuşoğlu, TİKA'nın Tel Aviv'de ofisinin açılması konusunda çalışmalar başlatıldığını ancak sonuçlandırılamadığını belirtti. "TİKA'nın bir mahalli görevlisi haksız iddialarla İsrail'de tutuklu bulunmaktadır. Tarih kimlerin insanlığa, kimlerin düşmanlığa hizmet ettiğini mutlaka yazacaktır." diyen Çavuşoğlu, TİKA'nın son yıllarda Kudüs'te gerçekleştirdiği projeleri sıraladı: Kubbetü's Sahra Hilali'nin altın varaklarının yenilenmesi, Mescid-i Aksa Silsile Kubbesi çinilerinin yenilenmesi, Kudüs Özbekler Tekkesi restorasyon projesi, Kudüs Filistin Kızılayı girişinin iyileştirilmesi projesi, Mescid-i Aksa'nın abdesthanelerinin yenilenmesi, Kudüs'te Eski Şehir'de bulunan 15 tarihi ev ve 9 dükkanın restorasyonu, Filistin'de 320 konutun inşası ve teslimi... AA

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