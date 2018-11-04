Trump’ı durdurma fırsatı yakın

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, ara seçimlere günler kala katıldığı Demokrat Parti mitinginde halefi Donald Trump’ın göçmenlere karşı tavrını sert bir dille eleştirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yaklaşan Kongre ara seçimlerinin öncesinde halefi Donald Trump’ı dışlayıcı bir dil kullanmakla suçladı.

Cuma günü Florida eyaletinin Miami şehrinde Demokrat Parti’nin seçim kampanyası faaliyetine katılan Obama, halefini “yalan söylemekle” ve “korku tellâllığı yapmakla” suçladı. Makamını devrettiği Trump’ı benimsediği göçmen karşıtı politikadan ötürü eleştiren Obama, Trump’ın sınıra asker göndermesinin “siyasî bir kampanya” olduğunu söyledi. Trump, Meksika üzerinden ABD sınırına ilerlemekte olan binlerce göçmeni uyararak askerlere taş atmaları halinde üzerlerine ateş açılabileceği tehdidinde bulunmuştu.

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“Bizlere öfke ve korku salmak için tasarlanmış bir retorikle bizi sürekli olarak bölmeye çalışan teşebbüslerle karşı karşıyayız” diye konuşan Obama, “Florida, dört gün içinde bu davranışı dengeleme şansına sahip olacaksınız” ifadelerini kullandı. Sağduyu mesajı veren Obama, “Bu ülkede şefkatli ve samimî muhafazakârlar olduğunu da biliyorum. Biliyorum ki kendileri, göçmen çocukları sınırda annelerinin kollarından ayırmanın şefkatle uzaktan yakından alakası olmadığına eminlerdir” dedi.

Başkanlık seçimlerineyse iki yıl var. Trump, Beyaz Saray için ikinci kez aday olmak istediğini açıklamış bulunuyor.