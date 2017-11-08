Güney Kore'nin başkenti Seul'de ABD Başkanı Donald Trump karşıtları ve destekçileri arasında arbede çıktı.

Asya turu kapsamında iki günlük resmi ziyaret için Seul'de bulunan Trump, Güney Kore Ulusal Meclisinde milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

Trump karşıtları ve destekçilerinden oluşan yaklaşık 8 bin 600 kişi, ABD liderinin konuşmasından saatler önce meclis binası önünde toplandı.

Ellerinde "Trump'a hayır, savaşa hayır" dövizleri taşıyan Trump karşıtları, ABD liderinin "İnsanları ırkçılık üzerinden ayrıştırıp barışı yok etmek istediğini" savundu.

Trump destekçileri ise "Trump'ı seviyoruz" diye slogan atarak ABD ve Güney Kore arasındaki ittifakın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İki grup arasında çıkan arbedede bir gösterici yaralandı.

Gösteri sırasında yaklaşık 18 bin polis görev aldı. Polis, karşıt gruplar arasında güvenlik duvarı kurarak arbedenin büyümesini engelledi.

Trump karşıtları ve destekçileri, dün de kentin farklı noktalarında gösteri yürüyüşleri düzenlemişti.

Son 25 yılda Güney Kore'ye resmi ziyaret düzenleyen ilk ABD Başkanı olan Trump, programına dün ABD'nin en büyük yurt dışı askeri üssü olan Camp Humphreys'i ziyaret ederek başlamış, ev sahibi ülke lideri Moon Jae-in ile bir araya gelerek Kuzey Kore meselesi ve ikili ticaret konularını ele almıştı.

Bu sabah Güney Kore ile Kuzey Kore'yi birbirinden ayıran askerden arındırılmış bölgeyi (DMZ) ziyaret etmesi planlanan Trump'ın programı, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Güney Kore programını Ulusal Meclisteki konuşmasıyla tamamlayan Trump, Asya turunun bir sonraki durağı olan Çin'in başkenti Pekin'e geçecek.

Asya turuna pazar günü Japonya'dan başlayan Trump, Çin'den sonra da Vietnam ve Filipinler'i de ziyaret edecek.