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Tunuslu mühendisin ölümü hakkında açıklama: "İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar"

21 Aralık 2016, Çarşamba 12:39
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail istihbarat servisi MOSSAD tarafından öldürüldüğü iddia edilen Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari ile ilgili olarak, "İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar." dedi.

İsrail devlet radyosunun haberine göre, Tel Aviv Barosu'nun düzenlediği konferansta konuşan Savunma Bakanı Liberman, Tunuslu uçak mühendisinin ölümüne ilişkin ilk kez konuştu.

Liberman, mühendis Zevvari'nin öldürülmesine ilişkin "Barış yanlısı değildi. Nobel Barış Ödülü'ne aday da değildi. İsrail menfaatlerini korumak için gerekeni yapar." ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı Liberman'ın açıklaması Zevvari'nin MOSSAD tarafından öldürüldüğü iddialarının yayılmasından bu yana İsrail tarafından yapılan ilk değerlendirme oldu.

Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari 15 Aralık'ta Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu ileri sürülen silahlı kişiler tarafından öldürülmüştü. Suikastın ardından yapılan açıklamalarda olayın arkasında İsrail'in olduğu iddia edilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da yaptığı yazılı açıklamada, uçak mühendisi Zevvari'nin, Filistin, Tunus, Arap ve İslam ümmeti ile Kassam Tugaylarının şehidi olduğunu vurgulamıştı.

AA

Etiketler: israil, savunma bakanı, zevvari, tunus, uçak mühendisi
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