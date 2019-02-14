Türkiye'den AB'ye iltica başvurularında artış

Merkezi Malta'da bulunan Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) yayımladığı ön rapor Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvurusu sayısının genel olarak azaldığını; ancak Türkiye'den başvuruların önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Rapora göre geçtiğimiz yıl Türkiye'den yapılan iltica başvurularında 2017 yılına kıyasla yaklaşık 24 bin 500 kişilik artış görülürken artış oranı yüzde 48'i buldu. Avrupa ülkelerine iltica başvurularının başını Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılar çekiyor. En çok başvuru Temmuz ve Ekim aylarında yapıldı Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) raporuna göre Türkiye'den gelenler açısından iltica başvurularının en yoğun yaşandığı dönem 2.884 başvuru ile 2018 yılının Temmuz ve Ekim ayları oldu. 2018 Aralık ayı sonu itibari ile Türkiye'den 17 bin 800 iltica başvurusunun hala sonuca kavuşturulamadığı belirtildi. Raporda Türk vatandaşlarına yönelik kabul oranının yüzde 33'ten (2017) yüzde 46'ya (2018) yükseldiği belirtildi. Birçok Türk vatandaşına mülteci statüsü tanındığı kaydedildi. AB'de iltica başvurularında önemli düşüş Raporda 2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerine toplam 634 bin 700 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu kaydedilerek 2017'ye göre bu durumun yüzde 10 azalma anlamına geldiği belirtildi. Avrupa İltica Destek Ofisine göre, 2018'de başvuru kabul oranları da 2017'yılındaki yüzde 40 oranından 2018'de yüzde 34 oranına düştü. Haziran ayında iltica başvuruları ile ilgili daha kapsamlı bir raporun yayınlanması bekleniyor. Euronews Türkçe

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