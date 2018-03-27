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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

Türkiye'den Erbil'e ilk direkt uçuş gerçekleştirildi

27 Mart 2018, Salı 09:10
Türkiye'nin, hava sahasını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından işletilen Erbil Uluslararası Havalimanı'na açma kararının ardından 6 ay aradan sonra İstanbul'dan ilk direkt uçuş gerçekleştirildi.

Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçak, 150'den fazla yolcusuyla yaklaşık 2,5 saat süren uçuşun ardından Erbil'deki havalimanına yerel saatle 02.30'da iniş yaptı.

"Bölge halkına büyük kolaylıklar sağlayacak"

Aslen Iraklı olan ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaşayan Seyif Gaffur adındaki yolcu, yaptığı açıklamada, uçuş yasağı kalkmadan önce Erbil'deki ailesini ziyaret etmek için Habur'u kullanarak Irak'a girdiğini, bunun da kendisi için çok zor olduğunu söyledi.

Karayolunda saatlerce süren yolculuğun tam bir ızdıraba dönüştüğünü belirten Gaffur, Türkiye ve Erbil arasında direkt uçuşların başlamasının özellikle bölge halkına büyük kolaylıklar sağlayacağını dile getirdi.

10 saatlik yol 2 saate indi

THY'nin ilk uçağıyla Erbil'e gelen Türk vatandaşı Işık Eren de "Daha önce Şırnak ve Mardin üzerinden geliyorduk. Ortalama 10 saatten aşağı sürmüyordu. Şimdi ise iki saatte gelebiliyoruz." dedi.

Erbil'de elektrik mühendisi olarak görev yaptığını ve iş yoğunluğuna göre ayda 3-4 kez Türkiye'ye gitmek zorunda olduğunu aktaran Ali Bilgiş ise seferlerin başlamasının en çok kendileri gibi bölgede çalışan işçiler ile iş adamlarına yaradığını kaydetti.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referandum düzenlemesini gerekçe göstererek, 29 Eylül tarihinde Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya alma kararı almıştı.

Yasak sırasında Iraklı yolcular, İstanbul'dan Mardin veya Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na gelip, oradan da 15 saati bulan karayolu seyahatiyle Habur Gümrük Kapısı'nı kullanarak ülkelerine giriş yapabiliyordu.

AA

Etiketler: thy, erbil
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