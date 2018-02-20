Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne şüpheli paket gönderildi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ne içinde şüpheli toz madde bulunan bir mektup gönderildiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Moskova Bölge İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre kimliği belirsiz kişiler, elçilik binasına şüpheli bir paket gönderdi. TEHDİT OLUŞTURMADIĞI BELİRLENDİ Açıklamada, "Diplomatik temsilcilik çalışanları, içinde şüpheli toz madde bulunan bir mektup teslim aldı. Olay yerine bakanlığa ait mobil laboratuar gönderilerek radyasyon ve kimyasal madde ölçümü yapıldı. Yapılan analiz sonucunda şüpheli maddenin elçilik çalışanları için tehdit oluşturmadığı belirlendi" ifadeleri kullanıldı. Şüpheli maddenin detaylı analiz için emniyet güçlerine gönderildiği kaydedildi. Sputnik Türkiye

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