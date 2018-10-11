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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Türkiye, rahip Brunson konusunda ABD ile anlaştı iddiası

11 Ekim 2018, Perşembe 21:56
Washington ve Ankara arasında varılan gizli bir anlaşma sayesinde iki yıldır tutuklu bulunan Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın cuma günkü duruşmada hakkındaki iddiaların düşürülüp serbest bırakılacağı ileri sürüldü.

ABD'de yayın yapan NBC haber kanalı, Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin rahibin serbest bırakılması karşılığında Türkiye'ye uyguladığı ekonomik baskıyı hafifletme sözü verildiği belirtildi.

NBC'nin haberinde, Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin Türkiye'deki muhatapları ile vardıkları anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.

NBC'ye açıklama yapan ve ismi belirtilmeyen Amerikalı yetkilierden biri "Biz Pastör Brunson'un suçsuz olduğuna inanıyoruz ve cuma günü yapılacak duruşma, bu Amerikan yurttaşını özgürlüğüne kavuşturmak için bir başka şans." dedi.

Türkiye'nin geçtiğimiz aylarda Brunson'u serbest bırakma taahhütünü yerine getirmediği için Amerikan tarafının bu kez Ankara'nın anlaşmaya uyacağına tam olarak emin olmadığı aktarıldı.

Euronews Türkçe

Etiketler: ABD, Türkiye, Brunson
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