Türkiye, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama izni istedi

Türkiye, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama izni istedi.

Türkiye, Washington Post yazarı, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda arama izni talep etti. Talep, ikinci kez Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'ye iletildi. Başkonsolosluk dün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetmişti. Sputnik Türkiye

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