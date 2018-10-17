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17 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Türkiye ve Pakistan arasında stratejik ortaklık büyüyor

17 Ekim 2018, Çarşamba 21:30
Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Celal, "Ankara ve İslamabad arasındaki stratejik ortaklık gelişmeye devam etmeli." dedi.

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Zübeyde Celal, "(Türkiye ile Pakistan) İki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin kapsamı beni mutlu ediyor. Ankara ve İslamabad arasındaki stratejik ortaklık gelişmeye devam etmeli." dedi.

Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve beraberindeki heyet dün Pakistan'ın Karaçi kentinde yapılan deniz ikmal gemisi teslim töreninin ardından bugün başkent İslamabad ve Ravalpindi kentlerinde bir günlük resmi ziyaretlerde bulundu.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un da yer aldığı heyet ilk olarak Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafer Mahmut Abbasi ile bir araya geldi.

İslamabad'daki karargahta yapılan görüşmeye ilişkin açıklama yapan Deniz Kuvvetleri, bölgesel, küresel ve ikili ilişkilerin yanında savunma ve savunma sanayii alanında yapılacak ortaklıklar konuşulduğunu vurguladı.

Heyetin bir sonraki durağı, İslamabad'ın komşusu Ravalpindi kentindeki Savunma Üretimi Bakanlığı oldu. Burada Dere'yi kabul eden Celal, iki ülkenin ekonomiden sanayiye, uluslararası siyasetten savunma üretimine kadar birçok alanda iş birliğini artırması gerektiğini söyledi.

Görüşme hakkında Bakanlıktan yapılan açıklamada Celal, iki ülke arasındaki savunma, teknik altyapı ve savunma sanayii iş birliğinin Pakistan-Türkiye ilişkileri için ayrılmaz öneme sahip olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin kapsamı beni mutlu ediyor. Ankara ve İslamabad arasındaki stratejik ortaklık gelişmeye devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Pakistan arasında temmuz ayında iki savunma anlaşması yapılmıştı. Anlaşmalara göre, Pakistan'a 4 adet MİLGEM satışı yapılacak ancak üretilecek 2 geminin inşası Pakistan'da yapılacak.

Diğer anlaşma ise yine yerli üretim olan 30 T129 tipi Atak helikopterinin satışı üzerine.

Türkiye ise Pakistan'dan askeri eğitim uçağı satın alıyor.

AA

Etiketler: Türkiye, Pakistan, savunma, iş birliği
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