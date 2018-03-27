Turuncu alarm verildi: Pekin'de halka ''sokağa çıkmayın'' uyarısı!

Çin'in başkenti Pekin'de etkili olan yoğun hava kirliliği nedeniyle halka mecbur olmadıkça sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

Çin'in başkenti Pekin'de gece yarısından bu yana etkili olan yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildi.

Çin Meteoroloji İdaresi, Pekin'i etkisi altına alarak yarına kadar sürmesi beklenen yoğun hava kirliliği nedeniyle kentte turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Yoğun hava kirliliği için kullanılan turuncu alarmın, yarın kuzeyden gelecek soğuk hava kütlesinin etkisiyle kirli havayı dağıtmasının ardından kaldırılacağı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütünün havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM 2.5 değerinde "sağlıklı" kabul ettiği 25 eşik değerinin 250'yi aştığı kentte yerel yetkililer, halka mecbur olmadıkça dışarıya çıkmama uyarısında bulundu.

Özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı olanlara uyarıda bulunan sağlık uzmanları, bedensel efor gerektiren faaliyetlerden uzak durulmasını tavsiye etti.

Halkın sokağa maskeyle çıktığı Pekin'in bazı bölgelerinde görüş mesafesi kirli hava kütlesi nedeniyle 500 metreye kadar düştü.

Çin’de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,43 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları yüzünden ölüyor.

Pekin yönetimi, ülke genelinde aldığı önlemler sayesinde hava kirliliğini azaltmada özellikle geçen yıl büyük mesafe kaydetmiş olsa da uzmanlar, bu sorunun kalıcı çözümünün 10 yıllar alabileceğini savunuyor.