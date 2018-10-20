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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

'Ülkenin karasularını 12 deniz miline genişletmeye hazırız'

20 Ekim 2018, Cumartesi 21:41
Savunma Bakanı Panos Kammenos'la arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrılan eski Yunan dışişleri bakanı Nikos Kocyas, ülkenin batısındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

Ayrılma kararı aldığını görevini geçici bir süre için Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a devreden eski Dışişleri Bakanı Kocyas, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin batısındaki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Eski bakan, ülkesinin karasularının 12 deniz miline genişletme planı için, "Yunanistan'ın (1947'de) On İki Ada'yı bünyesine almasından beri ilk defa olacak, ülkenin egemenliğini ilgilendiren çok önemli bir siyasi genişleme" ifadelerini kullandı.

Yunan Kathimerini gazetesine göre, Kocyas'ın bahsettiği genişleme, İyon Denizi'ndeki küçük bir ada grubu olan Diapontia Adaları'ndan, Mora Yarımadası ile Girit arasında yer alan Küçük Çuha Adası'na uzanan deniz bölgesini içeriyor.

Öte yandan Kocyas, Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'ın egemenliğini Girit'in çevresinde de 12 deniz miline kadar genişletmeye hazırlandığını da söyledi.

Bu kararın alınması halinde, söz konusu 12 deniz mili genişliğindeki alan içerisindeki tüm gemicilik, balıkçılık ve sondaj faaliyetlerinin Yunanistan tarafından onaylanması gerekeceği anlamına geliyor.

Eski bakan, bu planlara ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Yunanistan, deniz, ada, sınır, Akdeniz
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