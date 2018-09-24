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24 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

UNICEF: Trablus'ta 500 bin çocuk doğrudan tehdit altında

24 Eylül 2018, Pazartesi 17:39
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çatışmaların sürdüğü Libya'nın başkenti Trablus'ta 500 bin çocuğun doğrudan tehdit altında olduğunu, ülke genelinde de 2,6 milyon çocuğun yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktörü Geert Cappelaere imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, hafta sonu Trablus'ta bir eve roket isabet etmesi sonucu iki çocuğun ölmesinden duyulan üzüntü paylaşıldı.

Son can kayıplarıyla Trablus'ta ağustos sonunda patlak veren şiddet olaylarında ölen çocukların sayısının 8'e yükseldiği aktarıldı.

UNICEF'in açıklamasında başkent Trablus'ta 500 bin çocuğun doğrudan tehdit altında olduğu, Libya genelinde de 2,6 milyon çocuğun yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Libya genelinde "çocukların milis saflarında silah altına alındığına" dikkat çekilen açıklamada, yarısı çocuk toplam 25 bin kişinin çatışmalar sonucu yerinden edildiği kaydedildi.

Su, gıda ve elektrik kıtlığı nedeniyle halkın zor durumda olduğuna ve ülkede bugüne kadar çoğu çocuklarda olmak üzere 500 kızamık vakası görüldüğüne işaret eden UNICEF, sağlık sisteminin uğradığı zarar sonucunda Libya'nın bir salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

UNICEF ayrıca, okul binalarının ailelere ev sahipliği yapması nedeniyle 3 Ekim olarak planlanan okulların açılış tarihinin de ertelenebileceğini aktardı ve çatışan tüm taraflara çocukların ne olursa olsun korunması gerektiği çağrısı yaptı.

Trablus'ta dün geceki çatışmaların ardından sabah nispeten sükûnet sağlanırken, bölgeden başkentin en büyük yerleşim bölgesi Ebu Salim'e günün ilk saatlerinde üç füzenin isabet ettiğini bildirdi. Olayda can kaybı olmadı.

Füzenin kaynağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BM yeni yaptırım listesi hazırlıyor

Öte yandan BM Libya Özel Temsilciliği dün gece yayımladığı yazılı açıklamada, yaptırım uygulaması için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) "başkentteki çatışmalarda insan haklarını ihlal edenlere ilişkin bir liste hazırladığı" bilgisini paylaştı.

Eski petrol tesisleri muhafız birliklerinin komutanı İbrahim el-Cedran, liderliğindeki silahlı gruplar ile gerçekleştirdiği ihlaller nedeniyle BM'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Toplam can kaybı 115'e ulaştı

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne olmuştu.

Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti.

Trablus'ta 4 Eylül'de BM ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış, ancak 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş ve taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Libya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta yeniden alevlenen çatışmalarda 26 Ağustos'tan bu yana ölenlerin sayısının 115'e ulaştığı, yaklaşık 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

AA

Etiketler: libya, trablus, iç savaş, çatışma
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