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23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Üzücü haber Brezilya'dan geldi!

22 Haziran 2017, Perşembe 23:35
Espirito Santos eyaletindeki otoyolda bir yük kamyon, bir otobüs ve iki ambulansın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü, 7'si ağır 22 kişi yaralandı.

Brezilya’nın Espirito Santos eyaletinde bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 21 kişinin öldüğü, 7'si ağır 22 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Federal Karayolu Polisi yetkilileri, kazanın kaya taşıyan bir yük kamyonunun karşı şeride geçerek ilk olarak Sao Paulo istikametinden gelmekte olan yolcu otobüsüne, daha sonra seyir halindeki iki ambulansa çarpması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, otobüste bulunan 31 yolcudan 19'unun, ambulans şoförünün ve kamyonda bulunan bir kişinin öldüğünü kaydetti.

Kazada 7'si ağır 22 kişinin yaralandığını ve yaralıların askeri helikopterler ile bölgedeki hastanelere sevk edildiğini belirten yetkililer, ekiplerin hala olay yerinde olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

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Daha fazla dikkat: Trafik kazalarında 10 yıllık çok ağır bilanço!

AA

Etiketler: brezilya, trafik kazası
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