Vatikan karıştı

Katolik Kilisesi’nde muhafazakâr kanadın önemli isimlerinden olan Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Papa Francis’i doktrinlerinden dolayı üstü kapalı olarak eleştiren bir manifesto yayımladı.

Kardinal Müller, isim vermeden Papa Franciscus’u hedef alan manifestosunda, Arjantinli Papa’nın 4 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nde Mısır’ın El Ezher Üniversitesi’nin Rektörü Şeyh Ahmed Et-Tayyip ile imzaladığı “Dünya Barışı ve Birlikte Yaşam İçin İnsanların Kardeşliği Belgesi”ne de atıf yaptı. Söz konusu belgenin içeriğini, Hz. İsa’nın temel öğretilerinden uzaklaştığı gerekçesiyle eleştiren Kardinal Müller, “Katolik bir liderin dinin gerçeklerini öğretmeyi reddetmesi en büyük hayal kırıklığıdır.” ifadesini kullandı.

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