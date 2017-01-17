Western Avustralya'daki en güzel cami...

Avustralya'daki caminin kubbesi Endonezya'dan gelmiş...

Anadolu'nun köylerinden, kasabasından kalkarak haritada bile yerini bilmediği yerlerde camiler vatandaşlarımızın gayreti dikkat çekiyor. İşte o camilerden biri de Avustrayla'nın Perth şehrinde hizmet veren Süleymaniye Camii olmuş.

1979’da kurlan Türk İslam Derneği çatısı altında yapılan gayretli çalışmalar neticesinde 1984’te hizmete giren bu cami, bölgedeki Müsülmanların buluşma adresi görevini de yerine getiriyor. Başlangıçta cami inşaatı için toplanan paranın, çevre sakinlerinin karşı çıkmaları nedeniyle mahkeme masraflarına harcanması bu işe gönül verenlerin azmini kıramamış. Ancak yaşanan sıkıntılar caminin mimari tarzını da ekilemiş. Caminin T şeklinde kilise mimarisine yakın bir tarzda yapılması mahalle sakinlerinin tepkilerini azaltmak amacıyla caminin mimarı tarafından düşünülmüş.

Cami daha sonra yapılan ilavelerle bugünkü son şeklini almış durumda.

Şu an üzerinde bulunan kubbe de daha sonraları Endonezya'dan getirtilmiştir.

25 Kasım 1984 tarihinde ibadete açılan, 500 kişi kapasiteli Perth Süleymaniye Camii Western Avustralya'da bulunan tek Türk Camisi olma özelliğini taşıyor. Melbourne Ataşeliğine bağlı olan caminin Din Görevlisi de Türkiye'de bu bölgede görev yapan tek resmi görevlisidir.

Cami, şehir merkezine 8 km mesafede bulunuyor. Hutbeler İngilizce-Türkçe okunuyor.Perth Süleymaniye Cami, Perth’de yaşayan Türklerin çoğunluğunun etrafinda toplandığı, meselelerini görüştüğü, ibadetini yaptığı önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Fatih Yargı / Avustralya